Türk – Amerikan şiir günleri başlıyor

Şiirler bu defa dostluk köprüleri inşa ediyor. Türk ve Amerikalı şairlerin katılımıyla 16-17 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek Türk Amerikan Şiir Günleri, edebiyatla ilgilenen insanları Türk ve Amerikan çağdaş şiir dünyalarının buluşmasına davet ediyor. Bu birlikteliğin yaratacağı diyalog atmosferi, kültürel özgünlükleri destekleyip yenilikçi fikirleri güçlendiriyor.

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Şair Efe Duyan ve Gökçenur Ç. tarafından yaratılan Türk Amerikan Şiir Günleri, konuk ettiği değerli Amerikalı yazarlarla dinleyicilerin yeni sanatsal dünyalarla buluşması için olanak yaratıyor. Türk ve Amerikan kültürlerinin iç içe geçtiği etkinlikte, ABD'li şairler Clifford Endres, Lloyd Schwartz, Mel Kenne, Shadab Zeest Hashmi'nin yanı sıra Türk şairler Cüneyt Uzunlar, Gülten Yalmanbaş, Nihat Özdal, Nurduran Duman da şiirlerinden birer seçki sunacak; etkinlikler Çağla Meknuze, Kuzey Topuz ve Tunca Çaylant moderatörlüğünde gerçekleştirilecek.

Gecenin sonunda ayrıca etkinliğin onur konuğu, Pulitzer ödüllü şair, akademisyen ve eleştirmen Lloyd Schwartz'ın Türkçeye çevrilen kitabı Minik Öpücükler'in tanıtımı gerçekleştirilecek.

Türk Amerikan Şiir Günleri kapsamında ayrıca Yeditepe Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Robert Kolej'de öğrenci buluşmaları da düzenleniyor.

ABD Ankara Büyükelçiliği'nin desteğiyle gerçekleştirilecek organizasyonunu BİLSAS üstleniyor.

