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Türk dağıtımcı Emmy’ye aday
Türk dağıtımcı Emmy’ye aday
Portföyünde bulunan dizi ve yarışma programı formatlarının dünyanın çeşitli ülkelerindeki televizyon kanallarına ulaştıran Global Agency’nin müzik yetenek yarışması The Remix, 2019 Uluslararası Emmy Ödülleri'ne aday gösterildi.
Kültür Sanat 21 Kasım 2019 - 09:53

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından, ABD dışında yayınlanan televizyon programlarına verilen Uluslararası Emmy Ödülleri için 2019 adayları açıklandı. Formatı dünyanın önde gelen bağımsız TV içerik dağıtıcısı Global Agency'ye ait olan popüler müzik yetenek gösterisi The Remix, eğlence şov programları kategorisinde Emmy'ye aday gösterildi. Kazananlar, 25 Kasım akşamı New York'ta düzenlenecek olan Uluslararası Emmy Gala’sında duyurulacak.

Global Agency'nin Kurucusu ve CEO’su İzzet Pinto, “Emmy adayı olduğumuz için son derece heyecanlıyız. Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmek bizim için gurur verici… Bundan yıllar önce Cannes'da sektörü buluşturan bir fuarda, tamamen taslak bir proje olarak tesadüfen denk geldiğimiz ve hemen değerlendirdiğimiz The Remix, bugün birçok ülkede en sevilen formatlardan biri oldu. Formatı aldıktan sonra ilk kez yayınlanması için 4 yıl bekledik. Bugün görüyoruz ki beklediğimize kesinlikle değdi. The Remix’in 2019 Uluslararası Emmy Ödülleri'nden başarıyla döneceğine gönülden inanıyoruz” dedi.

Hintli prodüksiyon şirketi Greymatter Entertainment tarafından yaratılan ve formatı Global Agency'ye ait olan The Remix; Çin, Güney Afrika, Vietnam, Endonezya ve Nepal dahil 15 ülkeye satıldı.

Son güncelleme: 14:55 - 21.11.2019
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