Türk gencin başarısı: 5 milyon dinlendi, İtalyanlar sevdi

Geçtiğimiz yıl Hopes single'ını çıkaran Berkcan Demir isimli genç yetenek, 5 milyon dinlenmeye ulaştı. Warner Music Group etiketiyle single çıkaran Demir, Juventus-Milan maçında şarkısı çalınınca büyük bir kitleye ulaştı. Milano’da düzenlenen Wired Next Festivaline davet edildi. Demir, şimdi Fakin ortaklığı ile oluşturdukları ‘Devil’ parçası ile tekrar dinleyici ile buluştu.

Berkcan Demir isimli genç yetenek, 5 milyon dinlenmeye ulaştı. Genç sanatçı, Devil şarkısı ile tekrar dinleyicisinin karşısına çıktı.

Warner Music Group etiketiyle sıngle çıkaran Berkcan Demir, tüm platformlarda 5 milyon dinlemeye ulaştı. Bütün MTV'lerden destek alan Demir'e özellikle İtalya'da ilgi büyük. Hopes şarkısı geçen yıl Juventus-Milan maçında çalınınca büyük bir kitleye ulaştı. Genç yetenek, Milano da düzenlenen Wired Next Festivaline davet edildi.

FAKİN'LE YENİ ŞARKI

Demir, şimdi Fakin ortaklığı ile oluşturduğu “Devil” adlı parçası ile tekrar dinleyicileriyle buluştu. J Balvin ile aynı sahneyi paylaşan Berkcan, “Şu ana kadar çok güzel tepkiler alıyorum. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında daha önemli işlere imza atmak istiyorum. İtalya'da bana gösterilen ilgi beni daha da motive etti” dedi.