Türk grafik tasarımcısına ABD’den ödül

Los Angeles’ta bu yıl 13. kez düzenlenen dünyanın en prestijli tasarım yarışmalarından olan ve 52 ülkeden farklı işin yer aldığı grafik tasarım, moda tasarım, mimarlık, ürün tasarımı gibi kategorilerle her yıl birçok çalışmanın değerlendirildiği International Design Awards (IDA) / Uluslararası Tasarım Ödülleri’nde, Türk grafik tasarımcı Berkcan Okar ajansı YER Creative ile National Geographic için hazıladığı “25 Litre” afiş tasarımı ile Grafik Tasarım Dalı, Basılı/Afiş kategorisinde altın ödül kazandı.

BİRÇOK FİLMİN VE DİZİNİN AFŞİNİ HAZIRLADI

1989 İstanbul doğumlu Berkcan Okar 10 yılı aşkın süredir sektörde grafik tasarımcı olarak yer almakta. Aynı zamanda 2019’un başında kurulan, kültür sanat ve eğlence sektöründe yurtiçi, yurtdışı birçok sinema ve televizyon projesinin görsel tasarım kampanyalarını hazırlayan tasarım ajansı YER’in kurucu ve kreatif direktörüdür. YER'in işleri arasında Arif V 216, Housewife, Invisible Heroes, Sully, Bizim İçin Şampiyon, Kovan, Green, Zer, Eve Dönüş gibi sinema filmlerinin yanı sıra, Muhteşem Yüzyıl, Bir Aile Hikayesi, Poyraz Karayel, Güllerin Savaşı, Yaralı Kuşlar, Kurtlar Vadisi gibi yapımlar da imzası bulunuyor. Ayrıca hazırladığı tiyatro afişleri arasında Ferhangi Şeyler, Kürk Mantolu Madonna, Closer, Doğu Demirkol, Tartuffe, Çıplak Vatandaşlar, Üçü bir Arada, On Küçük Zenci gibi oyunlar yer almakta.