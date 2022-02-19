Türk kızı Belçika’yı büyüledi

Avrupa'da yeni bir Türk yıldız doğuyor. Eşsiz ve pırıl pırıl sesi ile dikkatleri çeken Türk kızı 24 yaşındaki İlayda Çiçek, Studio Brussel (Stüdyo Brüksel) tarafından düzenlenen 'Die Nieuwe Lichtign 2022' adlı müzik yarışmasından çifte galibiyetle ayrıldı.

Ali GÜLEN

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Belçika’nın en prestijli yarışmasına, sözlerini yazıp bestelediği, İngilizce şarkılarıyla katılan İlayda, hem solo hem de üç kız arkadaşıyla kurduğu Bluai adlı grupla finale kaldı. Üç dalda verilen ödüllerin ikisini İlayda ve grubu aldı.

Belçikalı müzisyenler ve Studio Brussel’in tanınmış DJ’nin jürilik yaptığı yarışmaya 800 müzisyen katıldı. 9 finalist belirlendi. Andwerpen’de gerçekleşen yarışmada finalistler arasından ilk üçü ise seyirciler belirledi.

“BİLLÜR SESLİ, KALPTEN SÖYLÜYOR”

‘İla’ adıyla katıldığı yarışmada hem solo ve hem de grubuyla iki birinciliği alan İlayda Çiçek, ‘etkileyici-billur sessi ve kalpten şarkı yazan’ diye tanımlanıyor.

Yarışma 10 yıldır yapılıyor ve ilk kez bir kişi iki farklı alanda birincilik aldı.

İlayda, daha sonra yaptığı açıklamada, “Çok mutluyum. Yıllarca emek verdim, çalıştım. İla ve grubumuz Bluai ile iki birincilik almak sevincimizi, coşkumuzu ikiye katladı” dedi.

İlayda’ya Belçika basını da geniş yer veriyor.