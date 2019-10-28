Türk mitolojisinin kısa tarihi bu kitapta

Türk mitolojisine dair geniş bir bilgi birikimini barındıran, mitolojinin ne olduğunu ve Türk mitolojisi denildiğinde neyin anlaşılması gerektiğini de öğreten Türk Mitolojisinin Kısa Tarihi Alfa Yayınlarından çıktı.

Türk mitolojisi alanında yaklaşık 30 yıldır çalışan bir sanat tarihçisi olan Yaşar Çoruhlu başta mitoloji meraklısı okurları olmak üzere herkes için yalın bir anlatımla Türk Mitolojisinin Kısa Tarihi adlı kitabı kaleme aldı.

Yaşar Çoruhlu, Türk sanatı, Türk mitolojisi ve Türk sanatında ikonografi ve sembolizm konularında ömür boyu süren çalışmalarıyla, Türkiye'deki alan araştırmalarının akademik çevrelerde benimsenmesini, gelişmesini ve yayılmasını sağlamıştır.

Yazara göre, Türk mitolojisinin pek çok öğesi çok eski tarihlerden günümüze ulaşmıştır, resimden heykele, sinemadan müzik ve edebiyata kadar pek çok alanda etkili olmaya devam etmektedir. Türklerin mitolojisi hakkında en önemli bilgileri, son iki yüzyılda sözlü gelenekten varyasyonlar halinde yazıya aktarılan destan metinleri vermektedir. Kökeni Alplik döneminin mitlerine kadar uzanan bu destanlardan Türklerdeki tanrı ve ruh kavramına, dini ritüellere, hayvan sembolizmine, gök cisimlerine, ölüm ve doğum mitlerine dair pek çok ipucu elde etmekteyiz.