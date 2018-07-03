Türk müziğini ele alan belgesel UNIQ Açıkhava Sahnesi’nde

Red Bull Media House'un hazırladığı Tolga Böyük ile VEYasin'in yer aldığı Türk müziğinin geçmişine yolculuk yapan ve köklerine inen belgesel Searching for Sound, izleyicilerle buluşuyor.

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Türk müziğinin köklerinin izindeki belgesel Searching for Sound, 13 Temmuz Cuma akşamı 21.00'da UNIQ Açıkhava Sahnesi'nde özel bir gösterimle sanatseverlerle buluşacak. Islandman ve Hey Douglas! projelerinden tanınan müzisyen Tolga Böyük ve VEYasin'i buluşturan, Red Bull Media House tarafından hazırlanan Searching for Sound, İstanbul'dan Anadolu'ya ve Anadolu'dan Orta Asya'ya doğru Türk müziğinin geçmişini arayan iki müzisyenin yolculuğunu konu alıyor. Belgesel gösteriminin ardından UNIQ Sahnesi'ni İngiliz müzik efsanesi Gilles Peterson'un dünyaya tanıttığı DJ Kerem Akdağ devralacak.

Türk müziğinin izini Aşıklardan, yörüklere oradan da şamanlara kadar takip eden belgesel, bugün Rusya Federasyonu'nun içerisinde yer alan Tuva Cumhuriyeti'ne uzanıyor.