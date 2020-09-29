Türk öğrenci Nehir Onay’a Cannes Kısa Film Festivali’nde ödül

New York’ta belgesel film üzerine master eğitimi alan Nehir Onay, yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptığı ‘Sur Les Pointes’ adlı projesiyle Cannes Kısa Film Festivali’nde ‘en iyi kısa belgesel’ ödülünü kazandı. Onay, profesyonel bir bale kurumunu anlatan belgesel ile ilgili Instagram’dan bir açıklama yaptı.

Kendisini tebrik edenlere teşekkür eden Onay, “Sevgi dolu mesajlarınız için herkese buradan topluca teşekkür ederim. İlginiz ve desteğiniz benim için gerçekten çok önemli. Çok sevdiğim ülkemi temsil edebildiysem ne mutlu bana” dedi.

TUNÇ SOYER’DEN TEBRİK MESAJI

Onay’ı tebrik eden isimler arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de vardı. Soyer, Twitter hesabından “New York'ta sinema eğitimi alan İzmirli Nehir Onay'ın kısa filmi, Cannes Film Festivali'nde en iyi belgesel ödülüne layık görüldü. Tüm İzmirlilerin göğsünü kabartan Nehir'e sanat yaşamında başarı diliyorum” mesajını paylaştı.