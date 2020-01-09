Türk prodüktörlerin başarısı

Dünyanın en bilinen parçalarından, yılbaşının temsilcisi ünlü besteci James Lord Pierpont’un sevilen parçası ‘Jingle Bells' Türk prodüktör MOSES ve EMR3YGUL tarafından yeniden yorumlandı.

MOSES sahne adı ile bilinen müzik prodüktörü Musa Acar ve EMR3YGUL adıyla bilinen Emre Eygül yılbaşının temsilci parçası Jingle Bells'e uyguladıkları cover ile başarıya imzalarını attılar.

Çalışma iki haftada 230 bin dinlenme oranıyla zirveye tırmanıyor. Parçanın vokali için İsveçli sanatçı ile de çalışan MOSES& EMR3YGUL, çalışmanın sonunda çeşitli ses teknikleriyle parçayı bir yıllık bir emekle tamamladıklarının altını çiziyor.

Prodüktürler, yeni ses getirecek parçalarını, çok sevilen bir film üzerinden kurgulayacaklarının tüyosunu verdi.