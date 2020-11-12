Türk resim sanatının öncülerinden Lütfü Günay hayatını kaybetti

Türk resim sanatının öncülerinden olan Lütfü Günay, 96 yaşında hayatını kaybetti. Dün gece saat 23.00'de, eşi Ülkü Günay ile yaşadığı evinde vefat eden usta sanatçının cenazesi yarın Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınacak öğlen namazına müteakip saat 14.00'de toprağa verilecek.

LÜTFÜ GÜNAY KİMDİR?

Sanatçı 1924 yılında Çanakkale Kilitbahir’de doğdu. 1949 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü, Zeki Kocamemi atölyesinden mezun oldu. 1967-1993 yılları arasında Ankara Türk Amerikan Derneği resim kurslarını yönetti. İlk sergisini, ressam Adnan Çöker' le 1953'te Ankara'da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde açtı.

Yurt içi ve yurt dışında ABD, Almanya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Hindistan gibi dünyanın belli başlı ülkelerinde katıldığı grup ve karma sergi sayısı 250’ye ulaşan Günay’ın İstanbul ve Ankara’daki Resim ve Heykel Müzelerinde, iş Bankası, Ziraat Bankası, Kültür Bakanlığı, Milli Kütüphane, TBMM gibi kurumlarda ve yurtdışında eserleri bulunuyor. (İHA)