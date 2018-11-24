Türk resim ve heykel sanatı Londra’da

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‘İstanbul Meets London' moda, sanat danışmanı ve organizatör Zeynep Ober himayelerinde ve bu kez Lifetime Learning Charity (Hayat Boyu Öğrenme Vakfı) işbirliği ile gerçekleştirilecek. Lifetime Learning Charity'nin merkezi olan Canary Wharf'da gerçekleşecek olan sergi, 28 Kasım'da özel bir açılış daveti ile kapılarını açacak. Tablo satışlarından elde edilecek gelir de Life Time Learning Charity'e bağışlanacak. İstanbul Meets London III sergisinde Ayşe Özlem Yüksel, Belgin Şahin, Nazan Kuşçu, Nerkiz Akçura, Saba Çağlar Güneyli, Seher Eyri Genç, Zehra Efe yer alıyor. Sergiye katılan sanatçıların sergilenen resim ve heykel yapıtlarının yanı sıra, sadekâr sanatçısı Gülden Belen'in Selçuklu tasarımları da sergilenecek.



5 ARALIK’A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

Açılış gecesinde flüt sanatçısı Koza Ünal müzik ziyafeti verecek. Zeynep Ober, Türk resim ve heykel sanatını ve sanatçısını dünyanın en önemli sanat merkezlerinden biri olan Londra'da tanıtmanın heyecanı ve gururu içinde olduklarını belirtirken, “28 Kasım açılışından sonra sergi, 5 Aralık tarihine kadar, cumartesi ve pazar günleri hariç tüm sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek” dedi.