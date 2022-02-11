Türk ressam Fransa’da Türkiye’yi temsil edecek

Ünlü ressam Sevcan Birgören Şerifova 16-20 Şubat tarihleri arasında Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek olan Grand Palaris Art Capital sanat organizasyonuna bir kez daha katılıyor.

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Grand Palaris Art Capital sanat organizasyonunu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa Kültür Bakanı Roselyne Bachelot, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi ve temsilcileri, çok sayıda bürokrat, UNESCO üst düzey yönetici ve sanat camiasının katılacağı özel bir davetle açılacak. Sevcan Birgören Şerifova konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Davet aldığım andan itibaren titizlikle hazırlandım, Fransa'da ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Bu aynı zamanda benim Parisli sanatseverlerle on beşinci buluşmam olacak. Armand Berberian küratörlüğünde yer aldığım Art Capital 2022 “Notre-Dame no 5” tuval üzeri akrilik boya çalışmamla Quasimodo ve Esmeralda'nın hikayesini anlatıyorum. Uluslararası sanatçıların eserleri ile müze müthiş bir sanat şölenine hazırlanıyor. Herkesi bu heyecanı paylaşmaya davet ediyorum” dedi. (DHA)