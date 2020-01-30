Türk sanatçı Şenay Lüle’ye Leonardo da Vinci ödülü

Türk ressam Şenay Lüle bu yıl İtalyan ressam ve bilim adamı Leonardo da Vinci'nin 500. ölüm yıldönümü anısına düzenlenen 3. Leonardo da Vinci Ödülü'ne layık görüldü.

3. Leonardo da Vinci Ödülü için dünyanın birçok ülkesinden davet alan seçilmiş sanatçılar, 25 Ocak’ta Floransa’da bulunan Palazzo Borghese Ricevimenti e Banchetti’de buluştu.

Bu önemli organizasyonun küratörlüğünü üstlenen çağdaş sanat eksperi, sanat küratörü ve sanat organizatörü Fransesco Saverio Russo ve Salvatore Russo, seçtikleri sanatçılara Leonardo da Vinci Ödülü verdi. Türkiye'den ise bu ödüle sanatçı Şenay Lüle layık görüldü.

ÖDÜLDEN DOLAYI ÇOK MUTLU

Çağdaş eserler üreten Şenay Lüle, ödül ile ilgili duygularını şöyle tarif etti: “Yirmi yıl önce başlayan ve tutkuyla devam eden sanat yolculuğumun, aynı zamanda İtalyan fütürizminin etkisiyle gelişen sanatımın beni buraya kadar getireceğini bilemezdim. 3. Leonardo da Vinci Ödülünü almaktan dolayı mutluyum. Etkinliği düzenleyen sanat danışmanı ve küratörler Salvatore Russo ile Francisco Saverio Russo’ya teşekkür ederim.”

Ayrıca İtalya’da iki ayda bir yayımlanan ve Salvatore Russo tarafından yönetilen Art İnternational Contemporary dergisi, 2020/Ocak ve Şubat sayısında Türk Sanatçı Şenay Lüle'nin “Metamorfoz” adlı çalışmasına da yer verdi.