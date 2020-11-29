Türk sanatçıya gümüş madalya

Ankara'da bir kamu kurumunda enerji uzmanı olarak çalışan evli ve iki çocuk annesi Gökçe Çakır Ercan, Paris'te düzenlenen ve 158 ülkeden 6 bin 400 kişinin katıldığı Profesyonel Fotoğrafçılar Avrupa Topluluğu “WPE Awards International Photography'' yarışmasında 3. oldu ve gümüş madalyayı Türkiye'ye getirdi. Ercan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten sonra, küçüklüğünden beri meraklı olduğu fotoğraf sanatı konusunda da kendisini geliştirdi. Bir yandan enerji uzmanı olarak çalışan, diğer yandan iki çocuk büyüten Ercan, Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümüne devam edip eğitimini tamamladı. Aldığı eğitim doğrultusunda da çalışmalarını “'Kavramsal sanat fotoğrafçılığı'” üzerine yoğunlaştırdı.

FARKLI BİR DAL

Kavramsal Sanat Fotoğrafçılığı, diğer fotoğrafçılık dallarından farklı olarak, fotoğrafçının gördüğünü değil, fotoğrafçının kafasında oluşturduğunun fotoğrafla hayat bulmasını amaçlıyor. İzleyici de, fotoğraf karelerinde fotoğrafçının hayal gücünü görüyor. Bu amaçla özel çekim teknikleri kullanılıyor. Ercan da, oto portre kullanarak fotoğraf sanatını çeşitlendiriyor. Çektiği fotoğraflar üzerinde görüntü işleme yazılımları aracılığıyla yeni unsurlar yaratıyor. 2019 yılında 117 bin 500 fotoğrafçıya ait 418 bin fotoğrafın katılımıyla birçok kategoride gerçekleşen “35 Awards-Uluslararası Fotoğraf Yarışmasında'' dereceye giren ve dünya sıralamasında“İlk 300 Kavramsal Fotoğrafçı” unvanını alan Ercan, bu yarışmanın Türkiye ayağında ilk 100'e, Ankara ayağında ise ilk 35'e girmeyi başardı.

Bu ay içinde ise 158 ülkeden 6 bin 400 fotoğraf sanatçısının katılımıyla Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen Profesyonel Fotoğrafçılar Avrupa Topluluğu'nun “WPE Awards International Photography-2020'' yarışmasında ‘'Foto manipülasyon'' kategorisinde rakiplerini geride bırakarak, 3'üncü oldu ve gümüş madalyayı Türkiye'ye getirdi. Ercan kazandığı ödüller ve elde ettiği başarılardan aldığı güçle, şimdi yine deklanşöre basıp, yeni yarışmalara hazırlanıyor.