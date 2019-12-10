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Türk şarkıcı, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a kahve yaptı
Türk şarkıcı, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a kahve yaptı
2000'li yıllarda Aman şarkısı ile çıkış yapan şarkıcı Eylem, İngiltere Başbakan'ı Boris Johnson'ı evinde ağırlayarak Türk kahvesi ikram etti.
Kültür Sanat 10 Aralık 2019 - 12:14

Şarkıcı Eylem, 2006 yılında Aman şarkısıyla dinleyicilerin karşısına çıkmıştı. Eylem, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ı Londra’daki evinde misafir etti.

TÜRK KAHVESİ İKRAM ETTİ

İngiltere’nin ilk karı-koca Belediye Meclis Üyesi olan Halil Halebi ve eşi İlkay İsa, kızları Eylem ile birlikte aile dostları Boris Johnson’a Türk kahvesi ikram ettiler.

Instagram hesabından açıklama yapan Eylem, “Aile dostumuz Sayın Boris Johnson’ı Londra’daki evimizde ağırlamanın heyecanını yaşadık. Birlikte Türk kahvesi içerken, Türk kültürünü çok sevdiğini Türkçe kelimeler ile dile getirdi” dedi.