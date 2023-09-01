Türk sinemasının rekortmen yönetmeni: Aram Gülyüz

Bir yıl içinde 15 film çekerek rekor kıran, Türk sinemasının önemli isimlerinden yönetmen, yapımcı ve senarist Aram Gülyüz'ün vefatının üzerinden 5 yıl geçti.

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Yaşamını sinemaya adayan Aram Gülyüz, 13 Nisan 1931’de İstanbul Şişli’de dünyaya geldi. Lise eğitiminin ardından İngiltere’ye giden Gülyüz, yaklaşık 70 ülkede faaliyet gösteren müzik firması Electric and Musical Industries (EMI) temsilciliğinde 4 yıl televizyon eğitimi gördü.

Gülyüz, Kore’de askerlik ve tercümanlık yaparken tanıştığı yönetmen Halit Refiğ’in ısrarıyla 1958’de Metro Film’i kurarak sinemaya adım attı.

İlk olarak Türk-Alman ortak yapımı, Carl Möhner’in yönettiği “İstanbul Macerası” filminin yapımcılığını üstlendi. Filmde Sadri Alışık, Orhan Günşiray ve Öztürk Serengil’in yanı sıra yabancı oyuncular Eva Palmer ve Bianca Breneca rol aldı.

Senaryosunu yazıp, yapımcılığını üstlendiği “Sensiz Yıllar” adlı sinema filmiyle 1960’ta ilk kez yönetmen koltuğuna oturan Gülyüz, 1961’de “Aşk ve Yumruk” filmini çekti.

Usta yönetmen Öztürk Serengil, Çolpan İlhan, İsmail Dümbüllü ile Suzan Avcı’nın başrollerinde oynadığı ve “en önemli filmim” dediği “Temem Bilakis”i 1963’te izleyiciyle buluşturdu.

SESLİ ÇEKİME GEÇEN İLK YÖNETMEN

Yönetmenliğinde Alfred Hitchcock, Blake Edwards, Billy Wilder ve Woody Allen’ı örnek alan Gülyüz, kendine has çekim teknikleriyle Türk sinemasına farklı bir boyut kazandırdı.

Aram Gülyüz, Türk sinemasında ilk defa dublajı bırakıp sesli çekim yapmasıyla da fark yarattı.

BİR YILDA 15 FİLM ÇEKTİ

Çalışkanlığıyla bilinen Gülyüz, Türker İnanoğlu’nun yapımcısı olduğu birçok komedi türü televizyon dizisinin yönetmenliğini üstlendi.

Usta yönetmen, 1965’te 15 film çekerek Türk sinemasında bir yılda en çok film çeken yönetmen unvanını aldı.

Yaşamı boyunca 28 filmin senaryosunu kaleme alan Gülyüz, “Ayşecik” serisinin bazı filmleriyle “Uğurlugiller”, “Yasemince” ve “Tatlı Kaçıklar”ın da aralarında olduğu 140’ın üzerinde film ve dizinin yönetmenliğini üstlendi.

Son olarak 2014’te, başrollerini Gürgen Öz, Seda Bakan ve Ersel Şibil’in paylaştığı “Zaman Makinesi 1973” filmini izleyiciyle buluşturan Gülyüz, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 2017’de düzenlenen 37. İstanbul Film Festivali’nde “Sinema Onur Ödülü”ne layık görüldü.

Arkasında unutulmaz birçok eseri miras bırakan usta yönetmen, 1 Eylül 2018’de hayatını kaybetti. Gülyüz’ün cenazesi, isteği üzerine sade bir törenle Şişli’deki Ermeni Mezarlığı’na defnedildi.

Gülyüz’ün yönetmenliğini üstlendiği bazı yapımlar şöyle:

“Zaman Makinesi 1973”, “Otel Divane”, “Ağlamak Yok”, “Aşk Beklemez”, “Zeynep”, “Utanmaz Adam”, “Evlat”, “Şen Kahkahalar”, “Yasemince”, “Bir Demet Kahkaha”, “Tatlı Kaçıklar”, “Cümbüş Sokak”, “Sevdiğim Adam”, “Yaşamak”, “Uğurlugiller”, “Süper Damat”, “Püf Noktası”, “Karmakarışık”, “Kadersiz Kullar”, “Hoşgeldin Ramazan”, “Afrodit”, “Melek Yüzlü Cani, “Günahsız Yetim”, “Babalar da Ağlar”, “Aşkın Kanunu Yoktur”, Uyanıklar Dünyası”, “Oğlum İçin”, “Kader Yolcuları”, “Alçaklar Cehenneme Gider”, “Ayşecik Bahar Çiçeği”, “Ret Kit”, “Ömercik Babasının Oğlu”, “Kahraman Delikanlı”, “Ayşecik/Fakir Kızın Romanı”, “Ayşecik Yuvanın Bekçileri”, “Ana Kalbi”, “Galatalı Mustafa”, “Gariban”, “Sevdalı Kabadayı”, “Sokakların Kanunu”, “Temem Bilakis”, “Aşk ve Yumruk”, “Sensiz Yıllar” (AA)