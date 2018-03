Türk tasarımcı ‘Avatar’ ile finale kaldı

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Antalyalı tasarımcı Gökşan Özman; Titanik, Yaratık, Terminatör filmlerinin yönetmeni James Cameron’un senaryosunu yazdığı ve yönettiği 237 milyon dolar bütçeli Avatar filminin ikincisinin afişi için, 10 proje arasında finale kalmaya hak kazandı.

ABD’nin New York kentinde Goksan Ozman Desing INC adlı firmasıyla tasarım ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren ve aynı zamanda Antalya merkezli Goksan Ozman Dizayn Ltd. firmasıyla hizmet veren Özman, çekimleri devam eden ‘Avatar 2’ filminin afiş tasarımında revizeye gidildiğini söyledi.

Yapımcı firma, Gökşan Özman’dan filmin içeriğine ilişkin yapılan değişiklikler doğrultusunda, hazırladığı afişte revize yapmasını talep etti. Avatar 2’nin içeriğine ilişkin heyecan yaratıcı ipuçları da verilen afiş tasarımına, ilk filmde 22’nci yüzyılda Pandora adlı uyduda yaşayan Avatar’ların dünyaya geleceğine işaret ediliyor.