Türk tiyatrosunun usta ismi Handan Uran Ertuğrul’a veda

Türk tiyatrosunun sembol isimlerinden Muhsin Ertuğrul’un eşi olan opera ve tiyatro sanatçısı Handan Uran Ertuğrul için ilk tören Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlendi.

Pandemi koşullarına uygun olarak yapılan törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancığolu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Öktem, Ertuğrul'un ailesi ve sanatçı dostları katıldı.

Törende Ertuğrul Ailesi adına Handan Ertuğrul’un manevi oğlu Tanju Bilgen, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Öktem, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan birer konuşma yaptı.

“ERTUĞRUL AİLESİ SİLİNMEYECEK İZLER BIRAKTI”

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ertuğrul Ailesi kültür-sanat dünyamıza asla silinmeyecek izler bıraktı. Gerek Handan Uran Ertuğrul gerekse eşi, tiyatro tarihimizin en büyük isimlerinden Muhsin Ertuğrul, hayatlarını Türkiye’de sanatın gelişimine adayan çok kıymetli şahsiyetlerdi. Ülkemizin kültür sanat alanında yetiştirdiği en büyük değerler arasındalardı. Ertuğrul Ailesi, Cumhuriyet’in daha ilk yıllarında, Türk tiyatrosunun henüz gelişmeye başladığı bir dönemde sahnelerde boy gösterdi, eserler verdi. Bu anlamda Türk tiyatrosu onların çabaları üzerinde yükseldi demek abartı olmayacaktır. Ülkemizde çağdaş tiyatronun var olması ve gelişmesi noktasındaki emekleri için minnettarız” dedi.

“TAM BİR CUMHURİYET KADINIYDI”

İmamoğlu, “Handan Uran Ertuğrul tiyatro dünyasının önde gelen isimleri arasındadır. Opera sahnelerinde başladığı kariyerini tiyatroya taşımış ve sahne sanatları tarihimizin çok önemli eserlerinde yer almış, birçok ilkin altına imza atmıştır. Onların tiyatro sanatımızdaki öncü rolleri unutulmayacaktır. Mirasları bugün Türkiye’nin dört yanındaki tiyatro salonlarından yükselen alkış seslerinde yaşayacaktır. Handan Ertuğrul, tam bir Cumhuriyet kadınıydı. Çağdaş eğitimin, bilimin gücüne inanırdı. Kültür sanat dünyamıza yaptığı katkıların yanı sıra eğitime de çok önem verdiğini biliyoruz. Ailesini kaybetmiş çocukların eğitimi için maddi manevi çok önemli destekler sunmuş bir şahsiyetti. Handan Uran Ertuğrul, kıymetli eşi Muhsin Ertuğrul’la yıllar sonra ebediyette buluşacak” diye konuştu.

Handan Uran Ertuğrul, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.