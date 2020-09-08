Türk turizmine Netflix etkisi

İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından 8 farklı ülkede gerçekleştirilen bir kamuoyu araştırması, dizi ve film sektörünün Türkiye'nin turizmine sağladığı büyük katkıyı verilerle ortaya koydu. Araştırma kapsamında nüfuslarının toplamı 2 milyarı aşan ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Fransa, Hindistan, İsveç, Suudi Arabistan'daki katılımcılar iki farklı gruba ayrıldı. İlk grupta, bulundukları ülkede Netflix üzerinden yayınlanan Türk yapımlarını izleyen kişilere yer verilirken, ikinci grupta ise platformdaki Türk yapımlarını izlemediklerini belirten katılımcılar yer aldı.

İZLEYENLER TÜRKİYE'YE GELMEK İSTİYOR

Her iki gruptaki katılımcılara da pandemi sonrası turistik amaçla Türkiye'ye seyahat etmek isteyip istemedikleri sorusu yöneltildi. Netflix üzerinden Türk yapımlarını izleyen ilk grupta “Evet, Türkiye'ye seyahat etmek isterim” diyenlerin oranı yüzde 54'e kadar çıkarken, diğer gruptaki katılımcılar arasında bu cevabı verenlerin oranı yüzde 25 seviyesinde kaldı. Başka bir deyişle Netflix üzerinden Türk yapımlarını izleyen kişilerin Türkiye'ye gelme ihtimalinin, diğer kişilerin iki katından daha fazla olduğu belirlendi. Ülkeler özelinde bakıldığındaysa, Netflix'teki yerli yapımları izledikten sonra Türkiye'ye seyahat etmeye karar verdiklerini en çok söyleyenler sırasıyla Avustralya, ABD, Suudi Arabistan ve Hindistan'daki katılımcılar oldu.

FRANSA, İSVEÇ VE BREZİLYA’DAN YOĞUN İLGİDiğer yandan araştırma, normal koşullarda Türk yapımlarına ilgi duymayan kişilerin de Netflix sayesinde yerli yapımlara yönelmeye başladığını ortaya koydu. Buna göre ilk gruptaki katılımcıların yüzde 47'si “Netflix'te karşıma çıkmasaydı herhangi bir Türk yapımını izlemezdim” derken, bu oran Fransa, İsveç ve Brezilya gibi ülkelerde yüzde 70'in üzerine çıktı.

Hakan: Muhafız, Atiye, Aşk 101, Rise of Empires: Ottoman, Yarına Tek Bilet, Exatlon Türkiye, Organize İşler: Sazan Sarmalı, Ezel, Leyla ile Mecnun, 7. Koğuştaki Mucize, Ayla, Diriliş: Ertuğrul, Arif v 216, Masum gibi yapımlar Netflix’te yer alıyor.