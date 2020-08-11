Türk ve İspanyol gitar ustalarından özel albüm

Anadolu'nun binlerce yıllık ezgilerini günümüze taşıyan, onları farklı kültürlerle birleştirerek ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil eden Cenk Erdoğan, İspanyol müziklerindeki armoninin izini sürmek için Rycardo Moreno ile bir araya geldi. İspanya'nın ünlü flamenko gitaristi Moreno, ülkesinde, neslinin fark yaratan isimlerinden kabul ediliyor ve “Ellerinde kanatları var” denilerek gitardaki yeteneğine vurgu yapılıyor.

Haritada birbirinden oldukça uzak, tarih ve kültürleriyle ise birbirine oldukça yakın iki ülkenin bu iki cesur müzisyeni ilk kez 2018'de İstanbul'da karşılaşır. 2019'da tekrar bir araya gelen müzisyenler; zengin Türk kültür ve sanatını dünyaya tanıtmayı ilke edinerek Türkiye iş birliği temasına dayalı gezici tek festival Yeldeğirmeni (Windmills) Caz Festivali'nin kurucusu da olan İspanya – Türkiye kültür elçilerinden Selin Çelik'in öncülüğünde albüm üretim sürecine başlar. Cenk Erdoğan Amerika turnesinde, Moreno ise İspanya'da besteleri tamamlar. Son olarak ikili Erdoğan'ın Üsküdar'daki stüdyosunda buluşur ve albüm kaydı gerçekleşir.



MÜZİĞİN KOPARILMAYAN BAĞI

Albümün ismi Connected Disconnection (Bağlantılı Kopukluk) ise farklı dildeki iki müzisyenin müzik sayesinde aralarında oluşan bağdan esinlenerek konulmuş. Aynı zamanda “Connected” ile İspanya (Endülüs) – Türkiye arasındaki tarihsel ve kültürel geçmişe gönderme yapılırken; “Disconnection” ile de ülkeler arası uzun mesafe ve diller arasındaki farklılık vurgulanmak istenmiş.

‘UZAK İKİ KÜLTÜRÜ BİRLEŞTİRDİ’

Cenk Erdoğan “Bağlantılı Kopukluk” albümüyle ilgili temennilerini şu cümlelerle dile getiriyor: “Pandemi süreciyle hepimiz hayattan bir nebze uzaklaştık ve koptuk. Biz müzisyenler ve dinleyicilerimiz arasında notalar sayesinde oluşmuş güçlü, kuvvetli bir bağ var ve bu bağ hiç kopmadı. Connected Disconnection iki benzer ama uzak iki kültürü birleştirdi. Umarım yakınları da birleştirir. Albüm bizleri pandemiyle biraz da olsa kopup uzaklaşmak zorunda olduğumuz hayata tekrar bağlar; geniş kitlelere bol konserler vererek, kopmadan ve daha sıkı bağlanabiliriz.”



BÜLBÜLÜM ALTIN KAFESTE’YE FLAMENKO YORUMU

Sekiz eserden oluşan Connected Disconnection'da sanatçılara ait altı yeni beste yer alıyor. Albümde, Atatürk'ün de çok sevdiği “Bülbülüm Altın Kafeste” türküsü ve Endülüs folklorik müziğinin anonim bir halk türküsü olan El Mantillo'nun sıra dışı yorumu da bulunuyor.

AŞKIN HER HALİ

Albümün ilk parçası aşk ve güzellik tanrıçası Venüs'ün ismini taşıyor. Rycardo Morena “Venusa” isimli beste ile ilgili dinleyicilere şu mesajı veriyor: “Aşkın birbirinden farklı formları vardır. Venusa'da dinleyicilerin mümkün oldukça bu farklı formları hissetmesini istedim. Bir sevgiliye, ebeveyne, hayvana, insana, doğaya, yemeğe, sohbete, ezgiye veya bir ilahi güce duyulan aşk… Belki bu parçada değil ama bu hayatta her türlü aşkı elimizden geldiğince keşfetmemiz lazım.

Connected Disconnection albümü, 1 Kasım'da Bandcamp isimli dijital platformda yayında olacak.