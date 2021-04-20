Türk yapımı ‘Necroman’a uluslararası alanda 20 ödül

Çekimleri İstanbul’da tamamlanan ‘Necroman’ filminin dünya prömiyeri, ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlenen Midsummer Scream Halloween Festival kapsamında yapıldı.

Korku ve gerilim tarzında kısa filmleriyle bilinen yapımcı ve yönetmen Ercan Er’in gerçek hikayeden esinlenerek çektiği film, Southeast Regional Fest’te ‘En İyi Korku Filmi’, Creepy Tree Fest’te ‘Ürkütücü Set Tasarımı’, Monsterflix Awards’ta ‘En İyi Yönetmen’ ve ‘En İyi Oyuncu’, dünyanın en seçkin festivallerinden biri olarak gösterilen Santiago Horror Film Fest’te ise resmi seçki alan film toplam 20 ödülün sahibi oldu.

Filmin oyuncu kadrosunda Hülya Diken, Bülent Arslan, Emircan Turan, Sude Gerzan, Ahmet Okay, Gazel Yüksel ve Yılmaz Kaya gibi isimler yer alıyor. 12 dakikalık film, yurt dışında festivallerde yer almaya devam ediyor.

Filmin başrol oyuncusu Hülya Diken; rol aldığı ‘Adını Sen Koy’, ‘O Hayat Benim’ ve ‘Payitaht Abdülhamid’ dizilerindeki performanslarıyla büyük beğeni toplamıştı. Diken, Necroman’ın yanı sıra ‘Ceberruh’ adlı korku filminde de başrol oynamıştı. (DHA)