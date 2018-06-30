Türkan Şoray oyunculuğu bıraktı!

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Habertürk’ten Mehmet Çalışkan’ın haberine göre, Yeşilçam’ın ‘Sultan’ lakaplı efsanesi Türkan Şoray, iyi senaryolar gelmediği için oyunculuğu resmen bıraktığını ifade etti.

Şoray, kararının kesin olduğunu söyledi.

DÜNYADA EN ÇOK BAŞROL OYNAYAN İSİM

Dünyada en çok başrol oynayan isim olan Türkan Şoray, 1960'ta Türker İnanoğlu'nun teşvikiyle ‘Köyde Bir Kız Sevdim' ile sinemaya başladı. Bugüne kadar 222 sinema filminde, 12 televizyon dizisinde yer aldı. 5 film yönetti ve iki senaryo yazdı. Türkiye'deki film festivallerinden 6 kez ‘En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı. Efsane isim son olarak 2015 yılında ‘Uzaklarda Arama' filminde rol aldı. En son ‘Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam' adlı dizide yer aldı.