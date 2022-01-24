Türkan Şoray ve Müjdat Gezen’e onur ödülü

Sinema ve tiyatronun yaşayan efsaneleri Türkan Şoray ve Müjdat Gezen, Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali'ne katıldı. Festivalde 62. sanat yıllarını kutlayan iki isim dakikalarca ayakta alkışlandı. Şoray ve Gezen'e onur ödülü verildi.

Sozcu.com.tr

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Esenyurt Belediyesi’nin düzenlediği Edebiyat ve Sanat Festivali, sinema ve tiyatronun yaşayan efsaneleri Türkan Şoray ve Müjdat Gezen’i ağırladı. Festivalde 62. sanat yıllarını kutlayan yaşayan efsaneler, Esenyurtluların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Müjdat Gezen ile kızı Elif Gezen’in Esenyurt Kültür Merkezi’nde sahnelediği ‘Baba Kız’ adlı tiyatro oyununun ardından Türkan Şoray, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından sahneye davet edildi. Bozkurt Şoray’ı takdim ederken “Bu festivali düzenlemeye karar verdiğimizde bu toprakların bütün renkleri ve seslerinin temsil edilmesini istedik. Bu düşüncelerle çıktığımız festival yolculuğunda Türkan Şoray’ın olmaması, bu hedefi sekteye uğratacaktı. Kendisini davet ettik, iji yıldır hiçbir daveti kabul etmemesine rağmen bizi kırmadı” dedi.

“O BİZİM SULTANIMIZ, TÜRKİYE’NİN SULTANI”

Bozkurt “Davetimizi kabul etmesi bizi çok mutlu etti çünkü o, sadece bir sinema sanatçısı değil. O, gözlerinde birçok insanın kaybolduğu, güzelliğiyle herkesi büyüleyen, bu topraklardaki kadınların çektiği tüm acıları hissettiren ve sevginin emek olduğunu bize öğreten bir isim. O, bizim sultanımız, Türkiye’nin sultanıdır. Onu takdim ettiğim bu andan daha mutlu bir anımı hatırlamıyorum” diye konuştu.

ŞORAY DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Türkan Şoray duygusal anlar yaşadı. Uzun süredir bu tür etkinliklere katılmadığını dile getiren Türkan Şoray, konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Şoray, “Sizlere sevgi ve muhabbetlerimi sunmaya geldim. Değerli Kemal başkanımızın hakkımdaki güzel sözlerini duydum biraz önce. Çok mahcup oldum, teşekkür ediyorum. Sevecen ve içten alkışları o kadar özlemiştim ki, şu an yaşattığınız için ben size nasıl teşekkür edeyim? Başkanımızın başlattığı edebiyat ve sanat festivalinin güzelliğini yaşıyoruz şu an. İşte bu sanatın güzelliği, birleştiriyor, kaynaştırıyor. Onun için kutluyorum bu festivali, daha nice yıllar sürmesini diliyorum. Bu festival dolayısıyla, sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum, o kadar güzelsiniz ki. Hepiniz bu soğukta gelmişsiniz, ne kadar takdir edebilecek bir şey?” ifadelerini kullandı.

“HAYATIM BOYUNCA UNUTAMAYACAĞIM ANLAR YAŞADIM”

Törenin ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Türkan Şoray, Esenyurt’ta unutamayacağı anlar yaşadığını söyledi. Festivale davet edildiği için onur duyduğunu belirten Şoray, “Sanatın o birleştirici güzelliğini bütün Esenyurtlular yaşadı herhalde bir haftadır. Ben de bugün sevgili Esenyurtluların inanılmaz sıcak sevgileriyle kucaklaştım ve hayatım boyunca unutamayacağım anlar yaşadım. Beni çok duygulandırdılar. Hepsini çok seviyorum. ‘Umudun Şehri Esenyurt’ deniyor. Bütün umutların yeşermesini, güzelleşmesini, çiçek açmasını dilerim” diye konuştu.

MÜJDAT GEZEN: BU HALK İÇİN YİNE GELİRİZ

Festivalin önemli konuklarından Müjdat Gezen de “Bir kere 900 kişilik salona bin 100 kişi geldiyse bu karda, bu salgında bizim onlara yeni bir borcumuz var demektir. Başkanı da kutluyorum, katılan herkesi de kutluyorum. Gelirken ‘Yarım salon dolarsa ne mutlu’ dedim. Gelecek sezonlarda da ne zaman başkan çağırırsa bu halk için geliriz” dedi.

Konuşmaların ardından iki ünlü isme Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından 62. sanat yılları nedeniyle onur ödülü takdim edildi.