Türkan Şoray’da yılın ilk sergisi açıldı

Tiyatrolar, konserler, sergiler ve söyleşilerle Antalya'nın kültür ve sanat hayatına farklı bir renk ve heyecan kazandıran Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde yeni yılın ilk sergisi açıldı. Doğa yorumları ve kadının fantastik dünyasını anlattığı sürrealist eserleriyle ulusal ve uluslararası birçok ödülün sahibi olan 74 yaşındaki sanatçı Gülseren Sönmez, 60'nıcı sanat yılını, Başkan Uysal ve eşi Ümran Uysal'ın katıldığı serginin açılışıyla kutladı. ABD'nin başkenti Vaşington'da bulunan ve kadınların görsel ve edebi sanatlardaki başarılarına adanan tek müze olan Kadın Sanatçılar Müzesi'ne kabul edilen ilk Türk ressam olan Sönmez, serginin açılışında, resimlerinde suluboya, yağlı boya, pastel, ebru, linol ve gravür bir çok tekniği kullandığını ifade etti. Sönmez, bu serginin ise ağırlıklı olarak sulu boya resimlerden oluştuğunu söyledi.(İHA)