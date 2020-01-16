Türkçe rap’in ‘Karanlık Yıldızlar’ı yayında

Şarkıda hayattan kesitler sunan sanatçıya eski dostu Cantekin eşlik ediyor. ‘Karanlık Yıldızlar’ın mottosu ise ‘umudunu kaybetme’…

Sözü Fery ve Cantekin ortaklığında olan şarkıların altyapıları yine Cantekin imzası taşıyor. Mix – mastering işlemleri ise Oğuz Kalfa tarafından yapıldı. Şarkı dijital platformlarda yerini aldı.

FERY’NİN ALBÜM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yeni nesil müziğin bilinen isimlerinden Fery, 1990 yılında Sinop’ta doğdu. Çalışmalarına İstanbul’da devam eden sanatçı birçok sanatçının albümünde konuk olarak dikkat çekti. Geçtiğimiz yıllarda “V” ve “Kaos Notları” adında 2 underground albüm yayınladı. “Bu Kaçıncı Sigara?”, “Tek İçen Tek Ölür” ve “Karanlık Yıldızlar” isimli teklilerini yayınlayan Fery, 2020 yılında çıkaracağı albümü için çalışmalarına devam etmekte.