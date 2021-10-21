Türkiye, Frankfurt Kitap Fuarı’na ‘nein’ dedi

Kültür Bakanlığı bütçe vermedi, 74 ülke ve 7140 yayıncının yer aldığı Frankfurt Kitap Fuarı’na Türkiye katılamadı.

Ali GÜLEN

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Almanya’nın Frankfurt kentinde 73'üncü kez kapılarını açan Kitap Fuarı'na bu yıl Türkiye katılmadı. Kültür Bakanlığı, Kitap Fuarı’na bütçe ayıramadığı için Türkiye'den hiçbir yayınevi de Frankfurt'a gelemedi.

Her yıl Kültür Bakanlığı aracılığıyla Türkiye'den yayıncıların katıldığı fuarda, bu yıl 74 ülke yer aldı ama Türkiye'den tek bir kitap yayıncısı katılmadı. Bir Türkçe gazete ile Avrupa'dan bir Türk yayıncının dışında, fuarda hiç temsil edilemedik.

20-24 Ekim arası açık kalacak fuarda 7.140 yayıncı yer alıyor. Arap ülkeleri de büyük stantlarla yerini almış durumda. Dünyanın en köklü kitap fuarlarından biri olan Frankfurt Kitap Fuarı’nı günde 25 bin kişinin gezmesine izin veriliyor.

KÜLTÜR BAKANLIĞI BÜTÇE VERMEDİ

SÖZCÜ’ye konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bazı yayıncılar, “Kültür Bakanlığı, bize bütçe vermedi. Hatta, fuar masraflarının yarısını da karşılamadılar. Bu nedenle Türkiye bu fuarda temsil edilemedi” açıklamasını yaptı.

Türkiye, 2008'de Frankfurt Kitap Fuarı'nda konuk ülke olarak katılmıştı ve o zaman Kültür Bakanlığı, milyonlarca Euro'yu tanıtım için eşit dağıtmamakla suçlanmıştı.

Bu yıl konuk ülkenin Kanada olduğu fuara Arjantin, Bulgaristan, Azerbaycan, Estonya, Fransa, Japonya, İsviçre, Tayvan ve Macaristan'la Arap ülkeleri gibi dünyanın çeşitli bölgelerinden ülkeler katıldı.

Bazı yayıncılar ve yazarlar, dünkü açılışta, “Burada sağcı yayınevleri fazla” diyerek katılımı protesto etti.

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