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Türkiye, Oscar’a Kuru Otlar Üstüne’yi gönderiyor

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes'da Altın Palmiye için yarışan filmi "Kuru Otlar Üstüne", Türkiye'nin Oscar adayı oldu.

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Türkiye, Oscar’a Kuru Otlar Üstüne’yi gönderiyor

Nuri Bilge Ceylan’ın Cannes’da Altın Palmiye için yarışan ve oyuncu Merve Dizdar’a ödül kazandıran ‘Kuru Otlar Üstüne' filmi, ‘En İyi Uluslararası Film’ dalında Türkiye’yi temsil edecek.

Sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 15 kişilik seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, ‘Kuru Otlar Üstüne’ filmi Türkiye’nin 96’ıncı Akademi Ödülleri’ndeki (Oscar) adayı olarak belirlendi.

Sinema Meslek Birlikleri Güç Birliği’ne başvuran 7 filmin değerlendirildiği toplantıda, yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan’ın yaptığı ‘Kuru Otlar Üstüne’ filmi, Türkiye’nin ‘En İyi Uluslararası Film’ adayı olarak seçildi.

ABD’de düzenlenecek ödül töreninin, gelecek yıl mart ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor. (AA)

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