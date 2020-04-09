Türkiye Sahaf Kolektifi: Sahafını koru, kitap aşkına

Yazıda, sahaf esnafının corona virüsü pandemisine sonuna kadar dayanmasının mümkün olmadığının belirtildi. Kaleme alınan yazı şöyle:

“Sahaf ve Kitap dostlarına;

Türkiye'de ve dünyada bir hayalet dolaşıyor. Bu hayalet Corona'nın hayaleti. Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'deki sahaflar üzerinde de dolaşmakta. Hepimiz bütün esnaflar gibi dükkânları kapayıp eve çekilmek zorunda kaldık. Dükkânlar boş, raflardaki kitaplar suskun. Halbuki daha birkaç hafta evveline kadar hayat canlıydı, ticaret sürüyordu. Sahaflar, dükkânlarında mütevazı ticaretleriyle yaşamaktaydılar.

‘KEPENK KAPATMIŞ ESNAF BEKLEMEDE’

Oysa bugün, kepenk kapatmış esnaf, ticari gelirden yoksun sahaflar, raflarda ilgili ve meraklısını özleyen nadir kitaplar, hepsi beklemede… Dükkanlardan el-etek çekilmiş, meraklının, araştırmacının, kitap dostunun yaptığı sohbetler fısıltı halinde geziniyor boş dükkanlarda. “Her lonca kesmiş kendi pirinden ümidi tarumar” bir durumda.

Sahaflar, işte bu durumu sizlere, yani sahaf dostlarına, bütün açıklık ve vehâmetiyle ifşa etmek, vaziyet-i umumiyeyi anlatmak üzere bu yazıyı kaleme aldılar.

‘DAYANMASI PEK ÇOĞU İÇİN ZOR’

Sahaf esnafı ve çizgiromancılar, efemeracılar, filatelist ve nümismatlar, küçük objeciler, ikinci elciler, seyyar kitapçılar gündelik yaşayan, nakit sermaye ve birikimi olmayan ticaret erbabındadır. İşte bu nedenle dükkânların kapalı, kitap ticaretinin sonlanmış olmasına pek uzun bir zaman dayanamazlar. Kendilerini idare ve idame etmeleri gündelik kazanç kapıları kapatılırsa mümkün olmaz. Uzun süreceği söylenen bu vahim pandeminin öngörülen bitiş tarihine kadar dayanması pek çoğu için gerçekten zor.

Elimizde sadece internetin getirebileceği bazı nimetler söz konusu. Canlı müzayede, listeli satış, telekonferans sistemiyle söyleşiler, sahaflık üzerine meraklı soruları cevaplamaya çalışacağımız, antika ve kıymetli kitaplar hakkında bilmek istedikleriniz hakkında konuşacağımız “Ustalara Sorun” programları gibi, teknolojinin nimetlerinden yararlanarak sahaf dostlarının kaynaşmasını ve görüşebilmemizi sağlayacak eylemler planlamaktayız.

‘DAYANIŞMA GELECEK DİYE DÜŞÜNÜYORUZ’

Okur sayımızın azlığını düşünürsek yaptığımız iş “Körler ülkesinde ayna satmaya” benziyor. Ama biz biliyoruz ki bizlerin müşterisi olan veya müşterimiz olmasa da kitapsever ve kitapbilir insanlar var. Bir çoğu müşterimiz değil, ahbab, arkadaş ve dostumuz. Ortak paydamız kitap olunca, kaçınılmaz bir dayanışma gelecek diye düşünüyoruz.

‘ARAYIN, SORUN, HATIRLAYIN’

Türkiye'de sahaflığa gönül vermiş tüm esnaf ve gönüldaşlarımızın hem derdine deva olacak hem de sahaflık kültürünü bir üst seviyeye çıkaracak bu eylemlerimizi bir bir hayata geçireceğiz. Bize destek olmak için, sahafları yaşatmak, normal günlerde nereye gitti bu sahaflar dememek için bizi telefon, mail, internet, whatsApp, Instagram, Facebook, Twitter gibi kanallardan arayın, sorun, hatırlayın. Gelin bu kanallarda sohbet edelim, kitap konuşalım, alış-veriş yapalım, karşılıklı bilgilenelim. Bize isteklerinizi bildirin, biz size yeni güzellikler sunalım.

Kitapseverlere, sahaf dostlarına sesleniyoruz. Bizi bulun, bizi arayın, bizimle konuşun. Gerisi kolay…”