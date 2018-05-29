Türkiye sineması Venedik Film Festivali ile buluşuyor

Dünyanın önemli film festivallerinden biri olan Venedik Film Festivali bu yıl 29 Ağustos – 8 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek. Türk sineması da 'Festivaller İstanbul'da projesi ile yapımcıları ağırlayacak.

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Venedik Film Festivali'nin Eleştirmenler Haftası bölümünü temsilen, genel delege Giona Nazzaro, yan bölümlerinden olan ‘Venedik Günleri’ film programlama direktörü Gaia Furrer ve ana bölümü temsilen Paolo Bertolin, Se-Yap Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği'nin yürütmekte olduğu ‘Festivaller İstanbul'da’ projesi kapsamında 3-9 Haziran 2018 tarihleri arasında İstanbul'a gelecekler.

2014 yılından bu yana, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmekte olan ‘Festivaller İstanbul'da’ projesi, Atlas Post Prodüksiyon'un katkılarıyla düzenleniyor. Projenin amacı Türk sinemasının uluslararası film festivalleri ve film marketlerindeki görünürlüğünün sağlanması.

‘Festivaller İstanbul’da’ projesinin, yaz aylarında Toronto, San Sebastian ve Busan Film Festivali yetkililerinin katılımıyla devam etmesi planlanıyor.