‘Türkiye yabancı filmlerin platosu oluyor’

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Sinema Kanunu' ile hayata geçirilen 'Yabancı Film Yapım Desteği'nin yanı sıra; tanıtım faaliyetleri, mekan, ışık ve iş gücü alanındaki avantajların Türkiye'yi yabancı yapımlı filmlerin platosu haline getirdiğini açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Türkiye, yabancı yapımcılara sağlanan teşviklerle birlikte dünya sinema sektörü için önemli bir çekim destinasyonuna dönüştü.

2022 yılında Türkiye’de 224 yabancı yapımın çekimleri gerçekleştirildi. Çekilen film sayısı, 2021 yılına oranla yüzde 44’lük bir artış gösterdi. 17 sinema filmi, 21 dizi film, 96 belgesel film, 2 televizyon filmi ve programı, 31 reklam filmi ile 11 müzik klibi çekildi. Bugüne kadar aralarında Oscar ödüllü Argo, James Bond, Skyfall, Charlie’nin Melekleri ve Inferno gibi dev yapımlara ev sahipliği yapan Türkiye yeni yapımları ağırlamaya da devam ediyor.

Son olarak yönetmen Guy Ritchie’nin, 2’nci Dünya Savaşı’nı konu edinen ‘The Ministry of Ungentlemanly Warfare’ adlı sinema filminin çekimleri Antalya’da gerçekleştirildi. Çekimlerinin büyük bir bölümü Antalya Demre’de kurulan platoda yapılan filmin bir bölümüne de EXPO Fuar Alanı ev sahipliği yaptı. Film için Türkiye’de yaklaşık 15 milyon dolar harcama yapıldı.

Guy Ritchienin yönetmenliğini yaptığı ve Jason Statham’ın başrolünde olduğu ‘Operation Fortune’, Bollywood sinemasından Salman Khan ve Katrina Kaif’in yer aldığı ‘Tiger 3’ filmi de Türkiye’de çekilen filmler arasında. Yeni ‘Sinema Kanunu’ ile hayata geçirilen ‘Yabancı Film Yapım Desteği’, Bakanlık tarafından yürütülen tanıtım faaliyetleri, mekan, ışık ve iş gücü alanındaki avantajları Türkiye’yi film çekiminde öne çıkarıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen projeler için görüşmeler neticesinde önümüzdeki süreçte birçok filmin çekimlerinin de Türkiyede gerçekleştirilmesi bekleniyor. (DHA)