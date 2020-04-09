Türkiye Yayıncılar Birliği’nden dayanışma çağrısı

Türkiye Yayıncılar Birliği, corona virüsü salgını sebebiyle zor günler geçiren yayıncılık sektörünü ve tüm paydaşlarını, dayanışmaya çağırdı. Yapılan açıklamada sektör paydaşlarının bu süreçte birbirine destek olması gerektiği vurgulandı.

Türkiye Yayıncılar Birliği, corona virüsü salgını nedeniyle zor günler geçiren yayıncılara dayanışma çağrısında bulundu. Yayıncılık sektörünün bu süreçten en az hasarla çıkması için gerekli girişimlerin yapılmaya devam ettiğini belirten Türkiye Yayıncılar Birliği, gerek Cumhurbaşkanlığına gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığına, gönderdikleri mektuplarla sektöre destek çağrısı yaptıklarını, Uluslararası Yayıncılar Birliği'ne (IPA) de bir yazı yazarak global olarak etkilenen yayıncılık sektörünün bu krize birlikte göğüs germesi çağrısında bulunacaklarını da ifade etti.

Türkiye Yayıncılar Birliği ayrıca üyelerine “Koronavirüs'ün Sektöre Etkisi” başlıklı bir anket gönderdiğini ve üyeleriyle düzenli iletişimini koruyacağını vurguladı.

DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMA MODELLERİNE VURGU

Birlik, üyelerine yaptığı çağrıda “İçinde bulunduğumuz durum dünyada ve ülkemizde her açıdan dayanışmayı gerektiriyor. Biz yayıncılar ve yayıncılık sektörü paydaşları olarak çok çok önemli ve özel bir iş yapıyoruz. Sektör paydaşlarının da birbirine destek olması, içinde bulunduğumuz koşulları daha da olumsuzlaştırmak yerine destekleyici çalışma modellerine imkân veren yöntemlerle ve sektörümüzün itibarını da artırmayı hedefleyen stratejilerle hareket etmemiz gerekiyor” dedi.