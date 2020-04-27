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Türkiye Yayıncılar Birliği’nden “Kitabevlerini yaşatalım” çağrısı
Türkiye Yayıncılar Birliği’nden “Kitabevlerini yaşatalım” çağrısı
Türkiye Yayıncılar Birliği, corona virüsü salgını nedeniyle zor günler geçiren kitabevleri için okurlara bir çağrıda bulundu. Birlik, yayınladığı liste ile okurları, kendi bölgelerindeki kitabevlerinden alışveriş yapmaya ve onlara destek olmaya davet etti.
Kültür Sanat 27 Nisan 2020 - 10:59

Türkiye Yayıncılar Birliği'nin, 9-14 Nisan 2020 tarihleri arasında veri tabanında bulunan kitabevlerine gönderdiği anketi 55 ilden 224 kitabevi yanıtladı. Çeşitli il ve ilçelerde açık olan, internet sitesi üzerinden hizmet veren ve sipariş yolu ile evlere kitap götüren kitabevlerini tespit etmeyi hedefleyen anketin sonuçları, Türkiye Yayıncılar Birliği'nin internet sitesinde paylaşıldı.

Yayıncılık sektöründe önemli bir yere sahip olan kitabevlerinin, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan krizi atlatarak faaliyetlerini sürdürmeleri gerektiğini vurgulayan Türkiye Yayıncılar Birliği, herkese, kendi bölgelerindeki kitabevlerine destek olma çağrısında bulundu.

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