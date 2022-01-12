Türkiye’de de yayınlanan maskeli müzik yarışması ülkeyi ayağa kaldırdı

Bir süre önce Türkiye'de de yayınlanmaya başlanan ve büyük bir tartışmayı da beraberinde getiren "Maske Kimsin Sen" isimli yarışma programının İngiltere edisyonu seyirciyi öfkelendirdi.

Sozcu.com.tr

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Bir süre önce Türk televizyonlarında “Maske Kimsin Sen” ismiyle yayınlanmayan başlanan yarışma programı İngiltere’de de tartışma başlattı. Türkiye’de yayınlandıktan sonra “satanizmi övüyor” iddiaları ve satanizm propagandasının yapıldığına yönelik şikayetler ile birlikte tartışma yaratan programın İngiltere versiyonunda ise seyirciler yapımcı kuruluşa tepki gösterdi.

İki yıldır İngiliz televizyonlarında yayınlanan ve özel kostümlerin içindeki şarkıcıların tahmin edilmesi üzerine geliştirilen yarışma programında ülkenin ünlü şarkıcılarından Will Young’ın çıktığı son bölüm büyük tepki topladı. 20 yıl önce benzer bir müzik yarışmasına katılarak şöhrete kavuşan Young’ın aslan balığı kostümünde şarkı söylemesini eleştiren seyirciler, programdaki ses kalitesinin düşük olmasını eleştirdi.

“DÜZENLEMESİ BERBAT”

İngiliz The Sun gazetesi bazı sosyal medya kullanıcılarının programın yapımcılarını eleştirdiğini yazdı. Bazı kullanıcılar, “MaskeliŞarkıcı’nın düzenlemesi berbat. Şarkıcının sesini duyamıyorsun, sadece kalabalığın sesini ve maskenin hışırtısını duyabiliyorsun… Bu çok rahatsız edici” yorumunu yaparken diğer kullanıcılar ise, “Seyircilerin çığlıklarından ve aşırı gürültülü müzikten dolayı şarkıcının sesi duyulmuyor bile” ifadesini kullandı.

The Sun’ın görüşlerine yer verdiği bir diğer şarkıcı da, “Müzik sesi çok yüksek. Bu programı çok seviyorum ama sesi bastırıyor” dedi.