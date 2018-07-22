Türkiye’de her an ölüm tehlikesi var

Türkiye’de her an ölüm tehlikesi var

Fantastik komedi filmi ‘Canavar Gibi (Türk İşi Frankeştayn)’, 3 ağustosta vizyona giriyor. Filmin başrol oyuncuları Şevket Çoruh ve Ayçin İnci’yle filmi, rollerini, tiyatroyu ve memleketi konuştuk.

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– Önce yeni filminizdeki rollerinizi konuşalım…

Ayçin İnci: Filmde Gülbahar karakterini canlandırıyorum. Gülbahar önce Gürbüz'e, sonra Frankeştayn'a fena halde aşık.

Şevket Çoruh: Bu, komik bir Frankeştayn. Balat'ta üç kağıtçı olarak bilinen Gürbüz bir mafya babasıyla ters düşer ve hayatını kaybeder. Her şey, kendini bilime adamış iki kişinin onu mezardan çıkarıp hayata döndürmesiyle başlar.

– Filmin en önemli sahnesi Gürbüz'ün öldürülmesi olduğu için sormak istiyorum; gerçek hayatta ölüm tehlikesi yaşadınız mı hiç?

Ş.Ç.: Türkiye'de her an ölüm tehlikesi yaşayabiliriz. Son olarak tren kazasında, ne olduğunu bile anlamadan 24 insanımız öldü. Bu Türklere sorulmaması gereken bir soru. Çünkü insan hayatını hiçe sayanların ülkesinde yaşıyoruz.

A.İ.: Allah'a emanet bir hayat sürüyoruz. Fark etmeden ne tehlikeler atlatmışımdır.

Ülkemizde mizah yapmanın bedeli ağır

– Mizah yapmak zorlaştı mı?



Ş.Ç.: Politik mizahın yapılamadığı, yapılsa da bedelinin çok ağır ödendiği bir dönemde elbette zor.

– İnsanlarımız nasıl gülsünler, nasıl ferahlasınlar?



A.İ.: Filmimizi izleyip gülsünler. Bu film hayat şartlarından bunalan herkese terapi olacaktır.

Delilik bulaşıcıdır

– Baba Sahne'yi açarken bazıları size “Deli” demişti…

Ş.Ç.: Sanat dünyasında bütün parasını tiyatroya yatırarak deliliği ilk yapan ben değilim. Ben diğer delileri, Ferhan Şensoy'u, Müjdat Gezen'i, Yıldız Kenter'i örnek aldım. Bizde delilik bulaşıcıdır.