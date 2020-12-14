‘Türkiye’de Müzisyen Olmak’ belgeselinin ikinci bölümü yayınlandı

Pandemi sürecinde müzisyenlerin yaşadığı sıkıntılara odaklanan 'Türkiye'de Müzisyen Olmak' adlı belgesel serisinin ikinci bölümü yayınlandı. Belgeselin ikinci bölümünde sektörde kadın olmanın zorluklarını anlatan müzisyenler; cinsiyet eşitsizliği, kadınlara yapılan dayatmalar ve taciz gibi meseleleri tartışmaya açıyor.

İlk bölümüyle sektör emekçilerinden ve izleyicilerden büyük ilgi gören, ‘Türkiye’de Müzisyen Olmak’ adlı mini belgesel serisinin ikinci bölümü yayınlandı. Özellikle pandemi sürecinde ülkemizdeki müzisyenlerin yaşadığı sıkıntılara odaklanan mini belgesel serisinin ikinci bölümüne kadın müzisyenlerin yaşadığı sıkıntılar damgasını vurdu.

Belgeselin ikinci bölümünde sektörde kadın olmanın zorluklarını anlatan müzisyenler; cinsiyet eşitsizliği, kadınlara yapılan dayatmalar ve taciz gibi meseleleri tartışmaya açıyor.

Usta sanatçılardan genç müzisyenlere, enstrümanistlerden menajerlere sektörün farklı dallarından kişilere kulak veren ve sorunlarına çözüm arayan belgeselin ikinci bölümü; müzisyenlerin mesleklerine gönül verme hikayelerine; farklı kuşaklardan sanatçıların deneyimlerine ve sektörün birlik olamama meselelerine de değiniyor.

‘Sonki3dört’ adlı YouTube kanalında yayınlanan; Alper Erdinç, Mert Gider ve Gizem Ertürk tarafından hazırlanan 6 bölümlük mini belgesel serisinin bir sonraki bölümü, klasik müzik sanatçılarından yeraltı dünyasına; rap müziğin önemli isimlerinden müzik yazarlarına kulak vererek sektörün sorunlarına çözüm aramaya devam edecek.