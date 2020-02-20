Türkiye’den kaçırılan iki eser, Anadolu Medeniyetler Müzesi’ne getirildi

Türkiye'den kaçırılan ve İngiltere'de bulunarak ülkeye getirilen Isparta kökenli Sidamara tipi lahit ile tarihi M.Ö. 3 bin yılına uzanan Anadolu kökenli 'boğa arabası' Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü uzmanları tarafından İngiltere’de müzayede kataloglarında satışa sunulduğu tespit edilen Sidamara tipi lahit ile tarihi M.Ö. 3 bin yılına uzanan Anadolu kökenli ‘boğa arabası’ Türkiye’ye iade edildi. İki eserin tanıtım lansmanı Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla yapıldı.

“ÇALIŞMANIN SONUCUNU 20 YIL SONRA ALDIK”

Boğa arabasının bulunmasına yaptığı araştırmayla katkı sunan Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, 1998-2001 yılları arasında yaptığı araştırmanın müzayede katoloğunda yer alması sonucu bakanlık uzmanlarının harekete geçtiğini söyledi. İngiltere’ye kaçırıldığı tespit edilen boğa arabasının tekrar ülkeye kazandırılmasının arkeoloji camiası adına sevindirici bir durum olduğunu kaydeden Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu “1999 yılında yaptığımız bir çalışmanın, 20 yıl sonra en azından bu eserleri ülkemize kazandırmak adına işe yaradığını görmekten mutlu olduk” dedi.(DHA)