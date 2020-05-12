Türkiye’den uluslararası tiyatro projesi

Ali Poyrazoğlu ve Can Remzi Ergen, Cenevre Birleşmiş Milletler Binası’nda açılışı yapılacak olan ‘Spoonface - Kaşıksurat’ performansı için provalara devam ediyor

‘Spoonface – Kaşıksurat' oyununun prömiyeri Kraliyet Akademisi Uluslararası Bilim Kurulu (RASIT) Genel Direktörü HRH Prenses Dr. Nisreen El-Hashemite tarafından yapılan davet üzerine 21 Eylül Uluslararası Barış Günü'nde Cenevre'de Birleşmiş Milletler'in kurulduğu binada yapılacak.

Oyunun ana mesajı ise şöyle: ‘farklılığın seni sen yapar'.

Billy Elliot filminin de yazarı Lee Hall tarafından kaleme alınan, otizmli ve kanser bir çocuğun hayata veda etmeden önceki son sözlerinden yola çıkan oyun, Ali Poyrazoğlu ve Can Remzi Ergen tarafından sahneleniyor. Oyun üç ayrı dilde, İngilizce, Fransızca ve Türkçe oynanacak.

Ödüllü oyun ‘Spoonface – Kaşıksurat' bütün olumsuzluklar ve anlamsızlıklara rağmen hayatın aslında ne kadar da yaşamaya değer olduğunu bir çocuğun gözünden anlatıyor. Poyrazoğlu ve Ergen oyunun provalarına tam 1 yıl önce başladı.