Türkiye’nin Beste’si dünyaya açıldı

Ülkemizin üstün yetenekli genç sanatçılarından biri, dünyanın en iyileri arasına girmeye hazırlanıyor...

Devrim DEMİREL

ÇEV Sanat Genç Yetenekler Projesi kapsamında eğitimine İngiltere'de, The Purcell Music School'da devam eden Beste Gürkey, dünya çapında sanatçılar yetiştiren dört okulun sınavlarını başarıyla geçti. 18 yıllık hayatına 25 ödül sığdıran perküsyon virtüözü; Royal College of Music, Royal Birmingham Conservatoire, Guildhall School of Music ve Royal Welsh College of Music'e kabul edildi. Tercihini Royal College of Music'ten

yana kullanan genç sanatçı, eğitimine bu prestijli okulda devam edecek. Beste Gürkey, “Dünya çapında sanatçılar yetiştirmesiyle ünlü böylesi bir okulda ilk ve tek Türk perküsyonist olarak okuyacağım için heyecanlı ve gururluyum” dedi.

BESTE GÜRKEY KİMDİR?

2003 doğumlu Beste Gürkey, 6 yaşındayken müzik eğitimine başladı. İlk konserini İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile 11 yaşında solist olarak verdi. 2019'da İngiltere'nin önde gelen sanat vakıflarından ‘The Wall Trust' ve ‘Austin&Hope-Pilkington'ın bursiyeri seçilerek, iki ayrı onur ödülüne layık görüldü. Genelde 2 baget ile çalınan vurmalı çalgıları, 6 baget ile çalabiliyor. Ana enstrümanları vibrafon ve marimba.