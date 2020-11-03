Türkiye’nin en büyük 3. kalesi! 800 yıl önceki çini süslemelerine kavuşuyor

Türkiye'nin en büyük üçüncü kalesi olan Bayburt Kalesi, eski görünümüne kavuşuyor. Geçmişte sur duvarlarında yer alan ve 10 santimetrekarelik kırık örnekten yola çıkılarak, yeniden üretilen 800 yıllık çini örnekleri, kale surlarına yerleştiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca hazırlanan proje kapsamında, Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgesi arasında, tarihi İpek Yolu güzergahında önemli bir kavşak noktasında yer alan Bayburt Kalesi’nde, 2017 yılında restorasyon ve arkeolojik kazı çalışması başlatıldı.

Türkiye’nin en büyük üçüncü kalesi olma özelliği taşıyan yapıda üç yıldır süren çalışmalarda, 1’inci Justinianus dönemine tarihlenen iki sarnıç yapı ile Roma ve Osmanlı dönemine ait çok sayıda seramik eser, ok ucu ve pipo bulundu.

ÇOK SAYIDA ESER BULUNDU

Sarnıçlar ve kilise ile 1 konut gün yüzüne çıkarıldı. Kale ve çevresinde, han, hamam, cami ve bedesten gibi eserlerin çıkarılması için sürdürülen çalışmalarda bölgeden, 19 envanterlik, 44 etütlük eser ve 100 buluntuya ulaşıldı.

ÇİNİ ÇALIŞMALARI İKİ YIL SÜRDÜ

Geçmişte Bayburt Kalesi’nin surları üzerinde yer alan 800 yıllık çini süslemeleri de 10 santimetrekarelik kırık örnekten yola çıkılarak yeniden üretildi. Çinilerin aslına uygun şekilde üretimi ve yerleştirilmesine yönelik çalışmalar iki yıl sürdü.

Yetkililer, çinilerin renk, boyut ve desenlerinin doğru biçimde saptanmasına yönelik antik kaynaklar, çini yuvaları, kazılardan elde edilen seramik parçalar ve sur yüzeyinde kalan 10 santimetrekarelik kırık parçadan yola çıktı.

İncelemeler sonucu farklı renk ve motiflerde karar kılındı. Çinilerin üretimi için de İznik tercih edildi.

“BİR AY İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK”

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, “Bir ay içerisinde Bayburt Kalesi, çini motiflerine kavuşacak. Bayburt Kalesi için daha yapacağımız çok hizmetler olacak” dedi. (DHA)