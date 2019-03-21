Türkiye’nin en büyük göl sahnesi

Avusturya'nın Bregenz şehrinde bulunan “yüzen dev sahne”den ilham aldıklarını belirten Cumhuriyet Halk Partisi Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Kemal Çebi, “Küçükçekmece Gölü'nün eski parlak günlerine dönmesi için elimizden geleni yapacağız. İstanbul'a yeni bir sanat ve turizm merkezi kazandırmak için projelerimiz hazır” dedi.

Sanat ve turizmin birbirinden ayrılmaz iki değer olduğunu belirten Kemal Çebi, Küçükçekmece Gölü'nü İstanbul'un önemli merkezlerinden biri yapacaklarını söyledi. Çebi, “Her yıl Ağustos ayında düzenlenmekte olan Bregenz Festivali, Konstanz Gölü üzerine kurulan devasa bir sahne üzerinde sergilenen eserler ile misafirlerini ağırlamakta. Dünya çapında bir marka haline geldi. Biz de benzer bir çalışma ile Türkiye'nin en büyük göl sahnesini kuracağız. İlçemize turizm çeşitliliği yaratırken sanatın da odak noktası olmayı hedefliyoruz. Göl sahnesinde öncelikli olarak tiyatro ve müzik festivalleri düzenleyeceğiz. Ulusal ve uluslararası gruplar misafirimiz olacak. Yeşil alanları, rahat oturma alanları, güvenliği ile gençler kadar ailelerin de güvenle geleceği bir sanat merkezi kuracağız. Bunun için İBB ve ilgili bakanlıklarla koordineli hareket edeceğiz. Hem sanatla hem de kültürel faaliyetlerle ülke genelinde anılan bir ilçe olmak istiyoruz” dedi.