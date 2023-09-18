Türkiye’nin en büyük müzesi ziyarete açılmaya hazırlanıyor

15 Mart'ta yaşanan sel felaketinden etkilenen Şanlıurfa Arkeoloji ve Mozaik Müzesi'nde tarihi eserlerin temizlik ve restorasyon çalışmaları sürüyor. Müze, 2024 yılı Ocak ayında ziyarete açılacak.

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Şanlıurfa’nın simgesi olan Balıklıgöl yakınlarında 200 dönümlük alanda bulunan ve 2015 yılında ziyarete açılan Şanlıurfa Arkeoloji ve Haleplibahçe Mozaik Müzesi Kompleksi, 15 Mart’ta yaşanan sel felaketinden en büyük zarar gören mekanlar arasında yer aldı.

Kentteki 3 derenin taşması sonucu meydana gelen selde, yaklaşık 10 bin eserin sergilendiği 34 bin metrekare kapalı alana sahip arkeoloji müzesinin bodrum katı su altında kaldı.

Yine aynı bölgede bulunan Haleplibahçe Mozaik Müzesinde sergilenen savaşçı amazon kadınları, Truva savaşının kahramanı Aşil’in hayat hikayesinin tek panoda oluşturulmuş mozaiği, yurt dışından getirilen Orpheus ve Cenaze Şöleni Mozaiği gibi eserlerin yer aldığı ve tabanında kentteki kazılardan çıkarılan mozaiklerin sergilendiği alan da sel suları altında kaldı.

Sel felaketinin ardından ilk etapta müzeyi dolduran ve Roma dönemine ait mozaiklerin altında kaldığı sel suları tahliye edildi.

Suların tahliyesinin ardından mozaiklerin sergilendiği alanda oluşan çamur tabakasının Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden görevlendirilen restoratör ekipler tarafından titizlikle temizlenmeye başlandı.

Restoratör ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü müzelerde, sel felaketinin tarihi eserlerde herhangi bir hasara yol açmadığı belirtildi.

Her yıl binlerce yerli ve yabancının ziyaret ettiği tarihi eser ve mozaiklerin temizleme ve restorasyon çalışmaları ise uzman ekipler tarafından titizlikle devam ettiriliyor.

Müze, selde zarar gören duvarlarında yapılan tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2024 yılı Ocak ayında ziyarete açılacak. (DHA)