Türkiye’nin ilk bayrak müzesi 1 yaşında

İzmir'de Türkiye'nin ilk milli bayrak müzesi olma özelliği taşıyan Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) ülkemize kazandırdığı Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi 1 yaşına girdi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Dokuz Eylül Üniversitesi asil milletimize, baki devletimize ve al bayrağımıza sahip çıkmaya; onu layık olduğu göklerde dalgalandırmaya devam edecek" dedi.

Mustafa SARIİPEK

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İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) ülkemize kazandırdığı Türkiye’nin ilk milli bayrak müzesi olma özelliği taşıyan Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi 1 yaşına girdi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın da katıldığı törende konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Dokuz Eylül Üniversitesi asil milletimize, baki devletimize ve al bayrağımıza sahip çıkmaya; onu layık olduğu göklerde dalgalandırmaya devam edecek” dedi.

DEÜ Dokuzçeşmeler Yerleşkesi’nde bulunan Eylül Köşk içerisinde gerçekleştirilen Kuruluş Yıl Dönümü Etkinliği’ne Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, İzmir İl Protokolü ve DEÜ mensupları katıldı.

Manasının herkesin gönlünde aynı kıvançla yer bulacak bir etkinlikte olduklarını belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, “Al bayrağımız, 1914’te Sarıkamış’ta şehadete yürüyen evlatlarımızın dirayetinde, kurşun kurşuna geçse de geçilmeyen Çanakkale’de saklıdır. Al bayrağımız, Sakarya’da, Kocatepe’de, Dumlupınar’da ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyenlerin aşkıdır. Milli mücadelemizin başlangıcını ve bitişini temsil eden İzmir’imizin işgalden kurtarılmasının ardından dört bir yanına asılmış şanlı bayrağımızın gölgesi altında birlik ve beraberlik altında yaşamanın gururunu yaşıyoruz. Ne mutlu ki şehitlerimizin kutsal hatırası, birliğimizin nişanesi Türk bayrağımıza ait eserler, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin kıymetli çalışmalarıyla yaşatılıyor” dedi.

BAYRAĞIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ”

Anıtkabir’de dalgalanmış Türk bayraklarından birinin Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi’nde yer aldığını hatırlatan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “9 Eylül 1922 günü güzel İzmir’imiz esaret ve zulümden kurtuldu. Bu özel günü isminde taşıma onuruna sahip üniversitemizin milletimize, bayrağımıza ve vatanımıza duyduğu sevgi, yaptığımız ve yapacağımız işlerin de aslı ve özeti niteliğindedir. Bu yüzden müzemiz, hem ecdadımıza saygımızın göstergesi hem de şehitlerimize ve kahramanlarımıza şükranlarımızın gönülden ifadesidir. Milletimiz, kararlılığını ve duruşunu, Kurtuluş Savaşı’nda da 15 Temmuz gecesinde de göstermiştir. Ellerinde bayrağı ve yüreğinde imanıyla her zaman başı dik duran milletimizin ferdi, dirliğimize ve birliğimize önem vermeyi de; bayrağımıza, ezanımıza ve ecdadımıza da sahip çıkmayı iyi bilir” diye konuştu.

BAĞIŞÇILARLA BÜYÜYOR

Türklerin çok eski dönemlerden beri bayrak ve sancakları olduğunu söyleyen Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ise, “Bayrağımızın bizim için önemini belirtmeye gerek yok. Bağımsızlığını bayrakla simgelemiş bir milletin evlatlarıyız. Bugün kullandığımız al bayrağımız bize Osmanlı’dan miras. Devletimizin devamlılığını gösteren en önemli unsur da budur. Al yıldızlı bayrağımızın izine aslında 15. yüzyıldan beri rastlıyoruz. Bayrağımız, tarihimizin de bir devamlılığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi Müdürü Öğr. Gör. Ömer Durmaz da, 1. yılını kutlayan Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi'ne bağışçıların katkılarıyla her gün yeni eserlerin kazandırıldığını söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu tiyatro sanatçısı Ahmet Yenilmez'in 1919’da Yunan işgalinin başladığı sırada esir alınan Osmanlı Subayı Süleyman Fethi Bey'in hikayesini anlattığı etkinlik, müze gezisiyle sona erdi.