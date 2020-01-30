Türkiye’nin ilk ‘Çocuk Sanat Festivali’ başladı

Bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye’nin ilk 'Çocuk Sanat Festivali', bugün başlıyor. Zorlu PSM ev sahipliğinde gerçekleştirilecek festivalde 1-13 yaş arası çocuklar; resimden müziğe, danstan karikatüre, senaryo yazarlığından fotoğrafa kadar çok sayıda atölyeye katılma fırsatı bulacak.

Tan Sağtürk Akademi'de çocuklar duygularını dansla anlatırken, Ragıp Savaş Sanat Akademisi'nde yaratıcılıklarını kelimelerle ifade edecek. Resim tutkunu çocuklar Devrim Erbil ve Yiğit Yazıcı atölyelerinde hayallerini çizgiler ve renklerle tuvale aktaracak.

‘Artist Zone’ alanında ise Yağmur Tanrısevsin, Ezgi Mola, Sevinç Erbulak, Gani Müjde gibi ünlü isimlerin gerçekleştireceği atölyelerden elde edilen gelir ise Tohum Otizm Vakfı'na bağışlanacak. Tabak, mozaik ve tekstil boyama gibi etkinliklerin de gerçekleştirileceği etkinlikle ilgili konuşan Festival Direktörü Tomru Dereköylü, Türkiye'nin ilk ‘Çocuk Sanat Festivali'yle çocukları sanatın her dalıyla buluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Tomru Dereköylü ‘Farklı sanat dallarıyla her çocuğa dokunmak, bütün duyguların ve sanatın özel olduğunu anlatmak istiyoruz'' diye konuştu. Festival, 2 Şubat Pazar günü sona erecek.