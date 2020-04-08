Türkiye’nin ilk podcast dizisi Karanlık Gölge yayında

Tansu Biçer’in yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Özge Satman B.’nin yazdığı, Podbee Media’nın yapımcılığını üstlendiği, 6 bölümden oluşan Türkiye’nin ilk podcast dizisi Karanlık Bölge, dinleyicilerle buluştu

Dizide Tülin Özen, Tansu Biçer, Burcu Gölgedar, Esra Kızıldoğan, Şehsuvar Aktaş,Fatih Sevdi,Şebnem

Hassanisougi,Ezgi Çelik,Derya Şahan, İnci Sefa Cingöz, Sezer Arıçay, Efe Tunçer, Mustafa Kırantepe, Güneş Hanağası, Zehra Durgut, Selen Şenay, Kaan Altay Köprülü, Tolga Güneş yer alıyor.

DİZİNİN KONUSU

Podcast platformlarında yayınlanan dizinin konusu şöyle: Ütopik bir gelecekte dedektiflik yapan Yaz, ön yargıları yüzünden Karanlık Bölge Rehabilitasyon Merkezi'nde görevlendirilir. Yaz bu görevinde çömez partneri Ela ile birlikte beş yıl önce işlediği bir suçtan ötürü Karanlık Bölge'de vaka olan Kuzey Bayraklı'nın rehabilitasyon sürecini tamamlayıp tamamlamadığını test etmektedir. Kuzey, önceki hayatında bir otomobil firmasında üst düzey yöneticilik yapıyorken işlediği suç sonrasında aynı firmanın Karanlık Bölge'deki fabrikasına beyaz yakalı bir eleman olarak atanmıştır. Yaz, iş hayatı ve sosyal medya üzerinden kontrolün sağlandığı vaka hayatına alışan Kuzey'i tanıdıkça ön yargılarından arınabilecek midir?