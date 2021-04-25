Türkiye’nin ilk ve tek obua profesöründen özel konser

ANTALYA Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Sezer, Bilkent Senfoni Orkestrası’nın konser kaydında solist olarak görev aldı. Sezer, konserde ünlü Alman besteci Bach'ın obua ve keman için yazılmış olan Re Minör Konçertosu'nu icra etti. Prof. Sezer'e kemanda Bilkent Senfoni Orkestrası üyesi Nil Cetiz eşlik etti. Sezer, “Skolyoz teşhisi konunca baleyi bırakmak zorunda kaldım. Hocalarım müzik kulağımın çok iyi olduğunu belirterek, müzik bölümüne geçmem için ısrar etti. Müzik bölümüne girdiğimde obuayı tanımıyordum bile” dedi.

DÜNYACA ÜNLÜ

Müzik eğitimine 1984 yılında Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda başlayan Sezer, Almanya'da bulunduğu yıllarda Duisburger Philharmoniker ve Philharmonisches Orchester Hagen'da sözleşmeli sanatçı olarak çalıştı. Almanya’nın Wuppertal Senfoni, Senfoni Köln, Flarmonia Hungarica ve Kammer Akademi

Neuss gibi orkestralarında da misafir sanatçı olarak sahne aldı. Sezer ayrıca Japonya ve İsviçre gibi pek çok ülkedeki festivallerde konserler verdi.

Geleceğin sanatçılarını yetiştiriyor

Antalya Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Attila Kadri Şendil, sanata katkılarından dolayı Prof. Sezer'e teşekkür belgesi verdi. Şendil “Prof. Ayşe Sezer hocamızın destekleri ile geleceğin obua sanatçılarını yetiştirmekten onur duyuyoruz” diye konuştu.