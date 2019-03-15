Türkiye’nin ilk yapay zekalı robotu!
2030 yılında geçen oyunda kadınlarla ilişki kurmayı bir türlü beceremeyen Deniz, (Ünal Yeter) yalnızlığına son vermek için yapay zekalı kadın robot (Selin Altay) siparişi veriyor.
Ev arkadaşı Eren'in (Barış Başar) yardımlarıyla yapay zekalı robotu istediği gibi modelleyemeyen Deniz'in hikayesi hiç beklenmedik şekilde sonlanıyor.
Dekor kostüm tasarımı Gamze Kuş imzalı oyunun müzikleri Cem Öget'e ait. Galip Aksular'ın afiş tasarımını yaptığı oyunun organizasyonunu Funorg üstleniyor.
Ünal Yeter, Barış Başar, Selin Altay ve Melisa Şalgam'ın oynadığı oyun 16 Mart tarihinden itibaren izleyici ile buluşacak.