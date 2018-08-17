Türkiye’nin Oscar adayı Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi Ahlat Ağacı oldu

Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi 'Ahlat Ağacı' 91. kez düzenlenecek Oscar'da Yabancı Dilde En İyi Film Dalı’nda aday adayı oldu.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 17 kişilik seçici kurul, Amerika'da yapılacak 91. Akademi Ödülleri (OSCAR) Yabancı Dilde En İyi Film Dalı'nda Türkiye adayını belirlemek üzere değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

12 FİLM DEĞERLENDİRİLDİ

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu'na başvuran 12 filmin değerlendirildiği Kurul'da yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı ‘Ahlat Ağacı’ filmi, Türkiye'nin Yabancı Dilde Oscar adayı olarak belirlendi.

Yazar olmak isteyen Sinan’ın üniversite eğitimini bitirdikten sonra Çanakkale’de doğduğu köye dönmesini ve dönüşle birlikte yaşadıklarını anlatan Ahlat Ağacı’nda Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar, Hazar Ergüçlü ve Serkan Keskin gibi isimler yer alıyordu.

DAHA ÖNCE DÖRT KEZ ADAY OLDU

Nuri Bilge Ceylan’ın daha önce dört filmi Oscar’da Türkiye adına aday olmuştu: Uzak (2002), Üç Maymun (2008), Bir Zamanlar Anadolu (2011), Kış Uykusu (2014)…