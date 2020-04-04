Türkiye’nin su altı tarihi ve doğa güzellikleri canlı yayında izlenecek

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki dünyaca ünlü Bodrum Deniz Müzesi, deniz araştırmalarına ve denizciliğe önem veren ünlü isimlerle instagram üzerinden canlı yayın yapacak. Deniz Müzesi’nin ilk konukları Savaş Karakaş, Alp Kırşan ve Ayhan Sicimoğlu olacak.

Bodrum Deniz Müzesi bugünden itibaren yapılacak canlı yayınlarla denizcilik tarihi ve su altı güzellikleri evlere taşınacak. 2011 yılında açılan ve yılda yaklaşık 126 bin kişinin ziyaret ettiği müzede su altı arkeoloji ve denizcilik dünyasının ünlü isimleri konu olarak Türkiye ve Bodrum’un su altı tarihi ve doğa güzelliklerin canlı yayında anlatacaklar.

İLK CANLI YAYINDA DUMLUPINAR FACİASI ANLATILACAK

Bugün yapılacak ilk canlı yayında televizyon yapımcısı ve yönetmen Savaş Karakaş’la, Dumlupınar faciasının 67. yıldönümü olan 4 Nisan Cumartesi günü saat 20.00’da başlayacak. Canlı yayında, Dumlupınar denizaltısının batışı, yaşananlar ve aralarında Bodrumluların da bulunduğu deniz şehitleri anılacak.

2004 yılında Sedat Simavi ödülüne layık görülen Dumlupınar belgeselini hazırlayan ve sunan Savaş Karakaş, derinlemesine irdelediği tarihi olayı canlı yayında izleyicilere aktaracak.

SU ALTI ARKEOLOJİSİNİN DÜNÜ BUGÜNÜ ANLATILACAK

6 Nisan Pazartesi günü saat 22.00’da Ayhan Sicimoğlu ile canlı yayında “Su altı Arkeolojisi” konuşulacak. TV programcısı ve müzisyen kimliğiyle ön planda olan Ayhan Sicimoğlu, aynı zamanda Türkiye Su altı Akeolojisi Vakfı’nın Kurucu Onur Üyesi ve su altı arkeolojisine verdiği emek ve katkılarıyla da biliniyor.

Oyuncu ve sunucu kimliği dışında, bir deniz tutkunu ve sportif balıkçı olan Alp Kırşan ile ise 8 Nisan Çarşamba günü saat 21.00’da “Balıkçılık ve Deniz Tutkusu” üzerine canlı yayın yapılacak. Alp Kırşan, canlı yayında balıkçılığa merakını ve deniz maceralarını anlatacak.

DENİZCİLİK İLE İLGİLİ KONULARI EVLERE TAŞIYACAĞIZ

Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu yaptığı açıklamada, “Pandemi dönemini yaşadığımız bu günlerde, müzemiz kapalı olduğu için ziyaretçilerimizi ağırlayamıyoruz. Biz de etkileşimi tek yakalayabileceğimiz yer olan sosyal medyayı kullanmayı seçtik. Instagram üzerinden yapacağımız canlı yayınlarla, denizcilikle ilgili konuları konuşuyor olacağız. Tutkusu deniz olan herkesi canlı yayınlarımıza bekliyoruz. Müze açılana kadar canlı yayınlara devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde denizcilik ve su altı dünyasının ünlü isimlerini konuk etmeye devam edeceğiz” dedi.

@bodrummaritimemuseum Instagram hesabından ve canlı yayın konuklarının hesaplarından belirtilen gün ve saatlerde canlı yayınlara katılım sağlanabilecek.