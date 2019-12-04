Türkücü Mahmut Tuncer’den rock sürprizi

Her sene şiddet mağduru kadınların sesi olmak için düzenlenen Rock’n Aid, bu yıl 7-8 Aralık’ta 42 Maslak Barock Sahne’de gerçekleşecek. İki gün sürecek konserlerde kadın sığınma evlerindeki şiddet mağduru kadınların ihtiyaç duydukları giysi, ayakkabı, kişisel temizlik ve bakım ürünleri, kadın pedi gibi ürünler de toplanacak. Toplanan ürünlerle birlikte kadınların asla yalnız olmadıkları mesajı verilecek.

Bu senenin en büyük desteği Mahmut Tuncer ve Grammy ödüllü sanatçı Maya Azucena’dan geliyor. Türkücü Mahmut Tuncer, bu yardım projesine ve farkındalığa dikkat çekmeye destek vermek için hayatında ilk kez sahnede bir rock şarkısı seslendirecek. Grammy ödüllü Brooklyn'li şarkıcı Maya Azucena ise enfes sesiyle şarkılarını kadına şiddete karşı “dur” demek için söyleyecek.

Mahmut Tuncer ve Maya Azucena dışında iki gün boyunca bu yardım projesinde Rock’n Aid projesine onlarca sanatçı destek verecek.