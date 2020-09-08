Türkücü Taner Olgun corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti

Bir süre önce corona virüsüne yakalanan ve tedavi altına alınan 44 yaşındaki Türk halk müziği sanatçısı Taner Olgun virüse yenik düştü. Kırıkkale’nin Keskin İlçesi’ne bağlı Arap Köyü nüfusuna kayıtlı olan Olgun seslendirdiği türkülerle özellikle Orta Anadolu bölgesinde geniş bir hayran kitlesine sahipti.

“BİZLERİ DERİNDEN ÜZDÜ”

Olgun'un corona virüsü sebebiyle hayatını kaybettiğini belirten DEVA Partisi Kırıkkale Kurucu İl Başkanı İsmail Oğuz Karakuş, “Şehrimizin sevilen ses sanatçısı Taner Olgun’un Covid-19 sebebiyle vefat etmesi bizleri derinden üzdü. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum” dedi.

TANER OLGUN KİMDİR?

18 Ağustos 1976 yılında Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Arap Köyü'nde dünyaya gelen Taner Olgun, 1994 yılında ilk kaseti olan ‘Gelin Eyledim'i piyasaya sürdü. Başta İç Anadolu olmak üzere tüm Türkiye'de hatta yurt dışında çok sayıda albüm satan Taner Olgun, daha sonra ‘Sen olsan ağlaman mı’, ‘Gel gel’, ‘Yar ağladı ben ağladım’, ‘Hasret çektiren utansın’, ‘Olma sakın’, ‘Gidelim mi kara gözlüm ne dersin’ gibi birçok türkü seslendirdi.